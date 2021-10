A la mode il faut m’assujettir

« Il est vrai qu’à la mode il faut m’assujettir/Et ce n’est pas pour moi que je dois me vêtir ! » - Les propos de Sganarelle dans « l’École des maris » de Molière font écho aux textes de la littérature mondaine, qui depuis le milieu des années 1650, évoquent régulièrement le despotisme de la mode.

Ce qui caractérise le XVIIè siècle, c’est surtout la volonté des gens riches, courtisans ou non, d’étaler leur fortune dans leur habillement. A tel point que pour éviter le gaspillage qui oblige à faire venir de l’étranger des tissus précieux introuvables en France, Richelieu, puis Mazarin interdisent aux personnes n’appartenant à la famille royale, l’utilisation des brocarts, ces étoffes tissées de fils d’or ou d’argent. Plus tard, il faudra, moyennant finances, obtenir un brevet du roi pour avoir le droit d’en porter, d’où le nom de « pourpoint à brevet ». De même, la longueur de la traîne des robes féminines est réglementée selon le rang de noblesse. La plus longue traîne étant évidemment celle de la reine, puis celle des princesses. La folie des ornements multiplie les passementeries brodées et les dentelles, jusqu’alors fabriquées hors de France. Pour des raisons économiques, Mazarin veut en interdire l’importation, mais Colbert trouve une solution plus astucieuse en faisant venir d’Italie et des Flandres des spécialistes qui enseigneront à les fabriquer en France. C’est l’origine des dentelles d’Alençon.

Les riches pourront donc continuer à utiliser à profusion des rubans et des dentelles en faisant travailler l’artisanat français.

Molière ponctue son théâtre avec des allusions à la mode entre sarcasme et rires.

Programme musical

Jean-Baptiste Lully

Chaconne d’Alcione

Le Concert des Nations

Jordi Savall, direction

[Alia Vox]

Jean-Baptiste Lully

Le Roi danse : Le bourgeois gentilhomme : Giourdina

Musica Antiqua Cologne

Reinhard Goebel, direction

BOF : Le Roi danse

[ DGG]

Jean-Baptiste Lully

Le bourgeois gentilhomme : 3ème Air, pour donner le turban

La Simphonie du Marais

Hugo Reyne, direction

[Accord]

Marc-Antoine Charpentier

Le Sicilien H 497 : Les Esclaves

La Simphonie du Marais

Hugo Reyne, direction

[Musiques à la Chabotterie]

_Anonyme_Gaillarde en suite

Le Concert des Nations

Jordi Savall, direction

[Alia Vox]

Marin Marais

Suite en mi min. : Gigue

Juan Manuel Quintana, basse de viole

Dolores Costoyas, théorbe

Attilio Cremonesi, clavecin

[Harmonia Mundi]

Marc-Antoine Charpentier

Les fous divertissants H 500 : Trio des rieurs

La Simphonie du Marais

Hugo Reyne, direction

[Musiques à la Chabotterie]