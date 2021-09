Le cirque, lieu où se réveillent les dieux

"Les espagnols, c’est l’église le matin, la corrida l’après-midi, le bordel le soir", disait Picasso. Il avait oublié le cirque. Il s’y rendait pourtant chaque soir ou presque, en ce début du XXe siècle, 63 boulevard Rochechouart, chez Medrano, le successeur de Fernando.

L’arène de la corrida et celle du cirque forain, dans leur apparence même, font commerce avec la sphère des dieux. Le Cirque, ou circulus, désignait les orbes des planètes ; c’est l’espace magique où les corps échappent à la gravité.

Ces derniers décrivent sous le ciel du chapiteau des courbes précises, dessinent des figures dans lesquelles, pareilles aux signes du zodiaque, se devine un destin.

Mais le circulus, c’est aussi le cercle des charlatans et des rhéteurs chez les Romains, autour duquel s’agglutine la foule des badauds.

Le cirque est plébéien comme il est d’élection. Bas, comme il est divin. Sale, comme il est sublime. Fascinant, comme il est sordide. Le cirque est une figure du sacer antique. L’ambivalence d’un sacré qui appartient au monde du divin, tantôt bienveillant et tantôt infernal. Un sacer « consacré aux dieux et chargé d’une souillure ineffaçable. Auguste et maudite, digne de vénération et suscitant l’horreur, participant simultanément du terrifiant et du fascinant.

Programme musical

Manuel De Falla

El sombrero de tres picos : Introduction - pour soprano et orchestre

Maria Lluisa Muntada, soprano

Orchestre National des jeunes d'Espagne

Ballet d'Espagne Palmas y Palillos

[Naïve records 5162]

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orchestre de Paris dirigé par Josep Pons

[Harmonia Mundi 290898081DI]

Erik Satie

Parade - Suite au prélude du rideau rouge

Philharmonia Orchestra dirigé par Igor Markevitch

[Intense Media 6005355]

Igor Stravinski

L’Histoire du soldat

- Tango

- Danse du Diable

Bernard Cazauran, contrebasse - Philippe Berrod, clarinette - Giorgio Mandolesi, basson - Bruno Tomba, cornet à pistons et Guillaume Cottet-Dumoulin, trombone

Ensemble sous la direction de Jean-Christophe Gayot

[Harmonia Mundi 290898081DI]

Enrique Granados

Goyescas - Transcription pour violoncelle et piano

Janos Starker, violoncelle

Shigeo Neriki, piano

[Denon C37-7812]

Claude Debussy

Pour la danseuse aux crotales

Katia et Marielle Labeque, piano

[KML Recording 4814713]

Erik Satie

Les pantins dansent

Alexandre Tharaud, piano

[Harmonia Mundi 290898081DI]

Erik Satie

Acrobates

Pascal Roge et Jean-Philippe Collard, piano

[Decca 4830236]

Erik Satie

Gnossienne n°1

Klara Kormendi, piano

[Naïve records 5162]

