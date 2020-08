Happy Birthday Herbie Hancock ! Chapitre #3 The Black Experience & Mwandishi : une Afrique électrique

En avril dernier, le pianiste et compositeur Herbie Hancock célèbrait à la fois ses 4 fois vingt ans et 60 ans d’une carrière qu’on peut qualifier d’exceptionnelle. Thierry-Paul Benizeau retrace sa trajectoire en 4 épisodes.

Pour certains d’entre nous, l’année 1968, signifie Mai 68, révolution, émancipation. et plus tard love & peace. Pour Herbie Hancock c’est aussi une période de changements ; la prise de conscience de sa place dans le mouvement des droits civiques. et puis, comme une autre emancipation, c’est la fin de l’aventure Miles, et le début d’une nouvelle phase dans l’évolution musicale du pianiste, leader d’une formation “idéale” le Herbie Hancock Sextet, préludant les expérimentations (acoustiques et électroniques) qu’il va conduire au cours de la decennie à venir…

A lire : "Possibilities" de Herbie Hancock et Lisa Dickey aux éditions Penguin Group USA

Une émission en partenariat avec Libération

Programmation musicale

Miles Davis "Nefertiti"

Riot (Herbie Hancock)

Miles Davis (trompette), Wayne Shorter (saxophone ténor), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (basse), Tony Williams (batterie)

Columbia

Herbie Hancock "Speak Like a Child"

Riot (herbie Hancock)

Thad Jones (bugle), Peter Phillips (trombone basse), Jerry Dodgion (flûte alto), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (basse), Mockey Rocker (batterie)

Recorded March 6 & 9, 1968

Englewood Cliffs, NJ

Blue Note CDP 7 46136 2

Herbie Hancock "Speak Like a Child"

Speak Like a Child (Herbie Hancock)

Thad Jones (bugle), Peter Phillips (trombone basse), Jerry Dodgion (flûte alto), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (basse), Mockey Rocker (batterie)

Recorded March 6 & 9, 1968

Englewood Cliffs, NJ

Blue Note CDP 7 46136 2

Miles Davis "Miles Davis Quintet 1965-'68"

Stuff (Miles Davis)

Miles Davis (trompette), Wayne Shorter (saxophone ténor), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (basse), Tony Williams (batterie)

Recorded May 171968

Columbia Legacy

Herbie Hancock "The Prisonner"

I Have a Dream (Herbie Hancock)

Johnny Coles (bugle), Joe Henderson (saxophone ténor, flûte alto), Hebert Laws (flûte), Jerome Richardson (clarinette basse, flûte), Romeo Penque (clarinette basse), Garnett Brown (trombone), Tony Studd (trombone basse), Jack Jeffers (trombone basse), Herbie Hancock (piano), Buster Williams (basse), Albert "Tottie" Heath (batterie)

Recorded April 18, 21, 23 1969 Englewood Cliffs, NJ.

Blue Note

James Brown "I Feel Good ! The Best Of James Brown"

Say it Loud (I’m Black & Proud) (James Brown, Pee Wee Ellis)

Polydor

Herbie Hancock "Mwadishi"

Ostinato (suite for Angela) (Herbie Hancock)

Eddie Henderson (trompette, bugle), Benny Maupin (clarinette basse), Julian Priester (trombone), Herbie Hancock (piano électrique), Buster Williams (basse), Billy Hart (batterie) Ron Montrose (guitare), Ndugu Leon Chancler (batterie, percussions), Jose "Pepito" Areas (conga, timbales)

Recorded Dec. 31, 1970, Wally Heider Recording Studios, San Francisco, California.

Warner

Herbie Hancock "Fat Albert Rotunda"

Fat Albert Rotunda (Herbie Hancock)

Johnny Coles (trompette, bugle), Joe Henderson (saxophone ténor, flûte alto), Garnett Brown (trombone), Ray Alonge (cornet), Herbie Hancock (piano électrique), Buster Williams (basse élecrtique), Albert "Tootie" Heath (batterie)

Recorded Oct. Nov. Dec. 1969 Englewood Cliffs, NJ.

Warner

Herbie Hancock "Crossing"

Sleeping Giant (Herbie Hancock)

Eddie Henderson (trompette, bugle), Benny Maupin (saxophone soprano, clarinette basse, flûte alto), Julian Priester (trombone), Herbie Hancock (piano élecrtique, mellotron), Buster Williams (basse), Billy Hart (batterie), Patrick Gleason (Moog sunth.), Victor Pentoja (conga)

Recorded Feb. 15-17, 1972 at Pacific Recording Studios, San Mateo, California.E

Warner

Herbie Hancock "Crossings"

Water Torture (Benny Maupin)

Eddie Henderson (trompette, bugle), Benny Maupin (saxophone soprano, clarinette basse, flûte alto), Julian Priester (trombone), Herbie Hancock (piano élecrtique, mellotron), Buster Williams (basse), Billy Hart (batterie), Patrick Gleason (Moog sunth.), Victor Pentoja (conga) Recorded Feb. 15-17, 1972 at Pacific Recording Studios, San Mateo, California.E Warner

Herbie Hancock "Head Hunters"

Chameleon (P. Jackson, H. Mason, B. Maupin, H. Hancock)

Herbie Hancock (Fender Rhodes piano électrique, Hohner D6 Clavinet, Arp Odissey synth. Arp soloist synt. pipes), Benny Maupin (saxophone ténor, saxophone soprano, saxello, clavinette basse, flûte alto), Paul Jackson (basse élecrtique, marimbula), Harvey Mason (batterie), Bill Summers (percussions)

Recorded 1973 at Wally Heider Studios, San Francisco

Columbie CDCBS 65928

Anthology of World Music - Africa : The Ba-Benzélé Pygmies

Hindwhu whistle solo

Rounder

Herbie Hancock "Head Hunters"

Watermelon Man (Herbie Hancock)

Herbie Hancock (Fender Rhodes piano électrique, Hohner D6 Clavinet, Arp Odissey synth. Arp soloist synt. pipes), Benny Maupin (saxophone ténor, saxophone soprano, saxello, clavinette basse, flûte alto), Paul Jackson (basse élecrtique, marimbula), Harvey Mason (batterie), Bill Summers (percussions) Recorded 1973 at Wally Heider Studios, San Francisco Columbie CDCBS 65928

Herbie Hancock "The Complete Columbia Album Collection 1972-1988"

Dolores (Wayne Shorter)

Herbie Hancock (piano), Freddie Hubbard (trompette), Wayne Shorter (saxophone ténor), Ron Carter (basse), Tony Williams (batterie)

Recorded live July 16-17, 1977, Berkeley & San Diego, CA Herbi

Columbia