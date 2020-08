Happy Birthday Herbie Hancock ! Chapitre #2 des années Blue Note à Miles : l'émancipation

En avril dernier, le pianiste et compositeur Herbie Hancock célèbrait à la fois ses 4 fois vingt ans et 60 ans d’une carrière qu’on peut qualifier d’exceptionnelle. Thierry-Paul Benizeau retrace sa trajectoire en 4 épisodes.

Après avoir connu quelques mois de vaches maîgres au début de son installation à New York, Herbie Hancock, désormais intégré à l’écurie Blue Note, travaille assez régulièrement et surtout, il est très demandé sur de nombreux albums produits par Alfred Lion, auxquels il apporte souvent sa contribution en tant que compositeur. Entre 1962 et 1969, Herbie Hancock va enregistrer pour Blue Note, une trentaine de disques en tant que sideman et surtout signer sept albums cultes pour la marque bleue, dont le premier s’intitule Takin’ Off - en français décollage - un titre prémonitoire…

A lire : "Possibilities" de Herbie Hancock et Lisa Dickey aux éditions Penguin Group USA

Une émission en partenariat avec Libération

Programmation musicale

Bobby Hutcherson "Components"

Components (Bobby Hutcherson)

Freddie Hubbard (trompette), James Spaulding (saxophone alto), Bobby Hutcherson (vibraphone), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrebasse), Joe Chambers (batterie)

Enregistré à Englewood Cliffs, NJ, 1er avril 1962

Blue Note CDP7243

Herbie Hancock "Takin' Off"

Three Bags Full (Herbie Hancock)

Freddie Hubbard (trompette), Dexter Gordon (saxophone ténor), Herbie Hancock (piano), Butch Warren (batterie), Billy Higgins (batterie)

Englewood Ciffs 28 mai 1962

Blue Note CDP 7-46506-2

Herbie Hancock "Takin' Off"

Watermelon Man (Herbie Hancock)

Freddie Hubbard (trompette), Dexter Gordon (saxophone ténor), Herbie Hancock (piano), Butch Warren (contrebasse), Billy Higgins (batterie)

Englewood Cliffs 28 mai 1962

Blue Note CDP 7- 46506-2

Mongo Santamaria "Watermelon Man"

Watermelon Man (Herbie Hancock)

Mongo Santamaria & His Orchestra

Saludos Amigos

Herbie Hancock "My Point of View"

King Cobra (Herbie Hancock)

Donald Byrd (trompette), Grachan Moncur III (trombone), Hank Mobley (saxophone ténor), Herbie Hancock (piano), Grant Green (guitare), Chuck Israels (basse), Tony Williams (batterie)

Enregistré 19 mars 1963 au Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ

Blue Note 7 84126 2

Herbie Hancock "Emyrean Isles"

Oliloqui Valley (Herbie Hancock)

Freddie Hubbard (trompette), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (basse), Anthony Williams (batterie)

Enregistré le 17 juin 1964, au Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ.

Blue Note CDO 32-9533

Herbie Hancock "Emyrean Isles"

Cantaloupe Island (Herbie Hancock)

Freddie Hubbard (trompette), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (basse), Anthony Williams (batterie)

Enregistré le 17 juin 1964, au Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ.

Blue Note CDO 32-9533

Herbie Hancock "Inventions & Dimensions"

Succotash (Herbie Hancock)

Herbie Hancock (piano), Paul Chambers (contrebasse), Willie Bobo (batterie, timbale), Osvaldo "Chihuahau" Martinez (conga, bongo)

Enregistré en 1963 Englewood Cliffs, NJ.

Blue Note DCP 784147 2

Herbie Hancock "Maiden Voyage"

The Eye of The Hurricane (Herbie Hancock)

Freddie Hubbard (trompette), George Coleman (saxophone ténor), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrebasse), Anthony Williams (batterie)

Englewood Cliffs 17 mai 1965

Blue Note DP 32-5231

Eric Dolphy "The Illinois Concert"

G.W. (Eric Dolphy)

EricDolphy (saxophone alto), Herbie Hancock (piano), Eddie Khan (contrebasse), J.C. Moses (batterie), University of Illinois Big Band

Enregistrement live à l’Université d’Illinois, Champaign, le 10 mars 1963

Blue Note 99826

Miles Davis Quintet "Live at the Monterey Jazz Festival, 1963"

Stella By Starlight (Victor Young, Ned Washington)

Miles Davis (trompette), George Coleman (saxophone ténor), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrebasse), Tony Williams (batterie)

Monterey Jazz Festival

Miles Davis "Seven Steps : The Complete Columbia Recordings"

Seven Steps to Heaven (Miles Davis)

Miles Davis (trompette), George Coleman (saxophone ténor), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrebasse), Tony Williams (batterie)

Recorded Columbia 30th street Studio, May 14, 1963

Columbia Legacy 3

Miles Davis "Miles Davis In Europe"

Milestones (Miles Davis)

Miles Davis (trompette), George Coleman (saxophone ténor), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrebasse), Tony Williams (batterie)

Recorded live at The Antibes Jazz Festival, July 27, 1963

Columbia

Miles Davis "Miles Davis Quintet 1965-'68"

Eighty One (Ron Carter)

Miles Davis (trompette), Wayne Shorter (saxophone ténor), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrebasse), Tony Williams (batterie)

recorded January 20, 1965, at Hollywood Columbia Studio (Irving Townsend)`

Columbia Legacy 4

Herbie Hancock "Maiden Voyage"

Maiden Voyage (Herbie Hancock)

Freddie Hubbard (trompette), George Coleman (saxophone ténor), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrebasse), Tony Williams (batterie)

Recorded March 17, 1965 , Englewood cliffs, NJ

Blue Note CP32-5237

Miles Davis "Miles Davis Quintet 1965-'68"Madness (Herbie Hancock)

Miles Davis (trompette), Wayne Shorter (saxophone ténor), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrebasse), Tony Williams (batterie) recorded January 20, 1965, at Hollywood Columbia Studio (Irving Townsend)` Columbia Legacy 4