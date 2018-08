Vocalité anglaise, chorégraphie française.

GENERIQUE

Isaac Albeniz

Cadiz

Rafael Andia, Guitare

"Pages célèbres ou inconnues"

Mandala MAN 5030

PROGRAMMATION

Anonyme

- Water is wide

- She moved through the fair

- The foggy, foggy dew

Alfred Deller, Haute-Contre

Desmond Dupré, Luth

"Folksongs"

HARMONIA MUNDI

William Byrd

Monsieur's Almaine

The Julian Bream Consort

"An evening of Elisabethan music"

SONY

John Johnson

The flatt Pavin

The Julian Bream Consort

"An evening of Elisabethan music"

SONY

Richard Alison

The bachelar's delight

The Julian Bream Consort

"An evening of Elisabethan music"

SONY

Richard Rodney Bennett

Cinq impromptus

Julian Bream, Guitare

"Dedication"

SONY

Richard Rodney Bennett

Concerto pour guitare op 88 : 1er mouvement

Julian Bream, Guitare

Orchestre Monteverdi

John Eliot Gardiner, Direction

"Bream collection volume 22"

RCA

Jacques Castérède

Hommage à Pink Floyd

Nadia Gerber, Guitare

"Sensation"

Karol Beffa

Les météores

Quatuor Eclisses

"Pulse"

Ad Vitam

Francis Poulenc

Sarabande

Sébastien Llinarès, Guitare

"Soliloque"

PARATY

Pascal Siankowski

Ida

Duo Mélisande :

Sébastien Llinarès, Nicolas Lestoquoy : Guitares

Enregistrement live, studio 107, Radio France, 2018