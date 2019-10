Un portrait de Paul O' Dette

Générique :

Isaac Albeniz (1860-1909)

Cadiz, Rafael Andia , Guitare

Mandala MAN 5030

John Dowland (1563-1626)

Semper Dowland semper dolens PL 9

Paul O'Dette , Luth

HARMONIA MUNDI HMU907515

, © HARMONIA MUNDI

Johann Schop ( ? - 1667)

Lachrime pavaen / Pour violon luth et viole de gambe / Extrait de 't uitnement kabinet (1646)

David Douglass, Violon

Paul O'Dette , Luth

HARMONIA MUNDI HMU 907123

, © HARMONIA MUNDI

Robert Johnson

Me and The Devil Blues

Robert Johnson, Voix et Guitare

COLUMBIA 52944

, © Columbia

Constantin Huygens (1596-1687)

Quare tristis es / Pour haute-contre et luth / D'apres le psaume 42 / Extrait des pathodia sacra (1647)

Drew Minter, Contre - Ténor

Paul O'Dette, Luth

HMU 907123

Francesco da Milano (1497-1543)

Il Divino : Fantasia n°20

Il Divino : Fantasia n°28

Paul O'Dette, Luth

HARMONIA MUNDI HMU 907557

, © HARMONIA MUNDI

Daniel Norcombe (1576-?1626)

Divisions on a theme / Pour viole de gambe et luth / Extrait de the division viol (1632)

Mary Springfels, viole

Paul O' Dette, Luth

HMU 907123

Tarquinio Merula (1594-1665) ?

Chaconne - canzoni overo sonate concertate per chiesa e camera op 12 / Pour ensemble instrumental

The Newberry Consort

HARMONIA MUNDI HMU 907123

