"Les Nouveaux Mondes" de Samuel Strouk, compositeur, guitariste et directeur artistique

Samuel Strouk nous parle de son dernier album "Nouveaux Mondes" aux carrefours de divers genres musicaux et qui mélange deux univers : celui du quatuor à cordes et celui du power trio : basse, batterie, guitare. Il joue pour nous en Live un extrait de son dernier CD à paraître chez WDS PROD.

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

Programme

Duke Elligton : All Too Soon

Frédéric Loiseau, guitare - Benoit Sourisse, orgue et André Charlier, percussions

[« Smile » / Black & Blue BB789.2]

Mon cœur

Tchavolo Schmitt quartet : Tchavolo Schmitt et Samy Daussat, guitares - Claudius Dupont, Contrebasse - Marie-Christine Brambilla, voix

[« Mélancolie d’un soir » / Label Ouest]

Samuel Strouk

- Regards Purs

- Prélude au Nouveaux Mondes

- Nouveaux Mondes

Samuel Strouk, guitare avec Guillaume Marin, basse électrique - Damien Francon, batterie

Quatuor Elmire : Cyprien Brod, et Khoa-nam Nguyen, violons - Issey Nadaud, alto - Remi Carlon, Violoncelle

[« Nouveaux Mondes » / Well Done Simone - AD6325C]

Live Samuel Strouk, guitare

Lost birds de Samuel Strouk

Halleluia de Leonard Cohen

