Recréations et recyclages

Générique :

Isaac Albeniz, Cadiz

Rafael Andia, guitare

Mandala MAN 5030

Sébastien Llinares

Bagatelle n°2

Sébastien Llinares, guitare

(enregistrement live non commercialisé)

Anthony Holborne

As it fell on a holly Eve Heigh ho holida Fantasy

Hopkinson Smith, luth

Astrée E8940

William Byrd

Pavane bray

Hopkinson Smith, luth

Astrée E8940

Francesco Da Milano / Rolf Lislevand (arr.)

Canon : La Spagna / Passamezzo gaillard / Recercada segunda

Rolf Lislevand, Luth

Concerto Stella Matutina

SONY

Toru Takemitsu

Equinox

Philippe Muratoglou, guitare

VISION FUGITIVE VF313004

Francesco Da Milano

Fantasia XXXV

Philippe Mouratoglou, guitare électrique

VISION FUGITIVE VF313004

Alexandre Tansman / Angelo Gilardino (orchestration)

Hommage à Manuel de Falla :

Notturno

Zapateado

Vivo

Ermanno Brignolo, guitare

Conservatoire D'Alessandria

Paolo Ferrara, dir.

Brilliant Classics 9427/4

Heitor Villa-Lobos

Choro n°1 Etude n°12

Alvaro Pierri, guitare

Analekta