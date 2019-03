Plectres, ongles et archets

... on peut la percuter, la caresser, la gratter, la slaper et j'en passe. Et c'est l'agencement de toutes ces différentes attaques qui, souvent, est très complémentaire et produit des sonorités savoureuses.

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

Générique :

Isaac Albeniz

Cadiz

Rafael Andia, Guitare

Mandala MAN 5030

Rahim AlHaj

Eastern Love

Quintette à cordes

Rahim Alhaj, oud

CD Letters from Iraq: Oud and string quintet

SMITHSONIAN FOLKWAYS RECORDINGS

Jean Français (1912-19997)

3 pièces : Prélude - pour ensemble à plectres Prélude Andantino Allegretto Giocoso

Ensemble MG21

Florentino Calvo, direction

CD Panorama de la musique française pour orchestre à plectres

autoproduction

Joaquin Nin (1879-1949)

Suite espagnole -Vieille Castille Murcienne Asturienne

Christophe Beau , violoncelle

Jean-Marc Zvellenreuther, guitare

CD Impressions d'Espagne

Trton 331107

George (1898-1937) et Ira Gershwin (1896-1983)

A Foggy Day

Joe Pass, guitare

PABLO RECORDS CD 2312133

Ignacio Cervantes (1847-1905)

Intima

Sylvie Roux et Frédéric Denépoux, guitares

CD Couleurs sable

MELODYSSEE

Antonio Lauro

Vals 3 (Criollo)

Frédéric Denépoux

Sébastien Morales, cuatro

CD Couleurs sable

MELODYSSEE