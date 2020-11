Philip Glass à la guitare, par Gérard Cousins

En compagnie du guitariste gallois Gerard Cousins, transcription et arrangement autour de la musique de Philip Glass.

Générique :

Isaac Albeniz (1860-1909)

Cadiz

Rafael Andia, guitare

Mandala MAN 5030

Programmation

Philip Glass

Opening

Metamorphosis 3

Escape

Gerard Cousins, guitare et arrangements

Orange Mountain Music 0148

, © Orange Mountain

Gerard Cousins

In the Grip, part 1

In the Grip, part 2

Minimi, pour 2 guitares

Gerard Cousins, guiutare

Gmccd1004

, © Galles Music

