Panorama discographique : Thibaut Roussel et l'ensemble Conspirare

Un panorama discographique avec le nouvel album de Thibaut Roussel, "Le Coucher du Roi", paru chez Chateau de Versailles Spectacles, et la sortie de "The Singing Guitar" par l'ensemble Conspirare chez Delos.

Programme

Nico Muhly : How little You Are

Ensemble Conspirare

[The Singing guitar - Delos 3595]

Heitor Villa Lobos : Valse - Chôro

Alexandre Bernoud, guitare

[La voix du Brésil - Autoproduction]

Robert de Visée :

- La Mutine

- La Conversation

Marin Marais : Bransle de Village

Robert de Visée : Passacaille

Thibaut Roussel, théorbe, guitare baroque

[Le Coucher du Roi - CVS029]

