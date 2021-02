Panorama discographique : Emma Rush / Le duo Maccari-Pugliese / Le Duo Halasz

Panorama discographique avec Emma Rush et son cd Wake the sigh (réveiller le soupir), Le duo Maccari-Pugliese pour leur disque Beethoven et le duo de Franz et Débora Halasz pour leur disque Beethoven: Works for Guitar & Piano.

Le duo Maccari-Pugliese (en haut) / Le duo Halasz (en bas) / Emma Rush , © www.emma-rush.com / maccaripugliese.com/www.facebook.com/duohalasz