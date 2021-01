Panorama discographique : Daniel Zapico, théorbe, Aynur Begutou et Raphaella Smits, guitare

Revue d'écoute dans "Guitare, Guitares" avec le CD d'Aynur Begutou « Evolution » consacré à la musique russe pour guitare à 7 cordes, l'album « Au Monde » du théorbiste Daniel Zapico, et enfin le dernier disque de Raphaella Smits « Vienna Concert », enregistré sur une guitare romantique.

Générique > Isaac Albéniz (1860-1909) : Cadiz par Rafael Andia, guitare [Mandala MAN 5030]

1. Michel Lambert, transcription de Daniel Zapico :Vos mépris chaque jour - Airs à une, II, III et IV parties

2.Michel Lambert, transcription de Daniel Zapico : Ma bergère est tendre et fidèle -Airs à une, II, III et IV parties

3. François Couperon : Les Silvains - Pieces de Clavecin. Premier Livre (Paris, 1713)

Daniel Zapico, guitare

[Au Monde - Alborada éditions - ALB001]

Johann Kaspar Mertz :

- La Rimenbranza

- Nocturne, Opus 4, N° 1

Raphaella Smits, guitare

[Vienna Concert - Soundset Recordings - SR1121

Finift - Aynur Begutov, guitare

[Evolution - Vision Fugitive - VF313021]

