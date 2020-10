Panorama discographique

Dans "Guitare, Guitares" Sébastien LLinarès fait un point sur l’actualité discographique des cordes pincées et brosse un panorama des enregistrements les plus réjouissants du moment.

Générique :

Isaac Albeniz

Cadiz

Rafael Andia , guitare

Mandala MAN 5030

, © .

Manuel Ponce (1882-1948)

Sona Romantica (extr.) : 3e Mvt

Antoine Morinière, guitare

Contrastes CR 202001

, © Contrastes CR 202001

Alberto Ginastera (1916-1983)

Sonate op. 47

Antoine Morinière, guitare

Contrastes CR 202001

Francisco Tarrega (1850-1909)

Danza Mora

Mazurka en sol

Tango Maria

Adelita

Oresmus

Michael Wrinkler, guitare

EOS 234200-15

, © EOS

Atahualpa Yupanqui (1935-1992)

La nadita

Luna Tucamana

Amando Risueno , guitare

Nuevo Mundo 2020NM003 (label)

John Dowland (1563-1626)

Can she excuse , the right honourable Robert, Earl of Essex, his galliard

Bor Zuljan, luth

Ricercar RIC 425

, © Ricercar

Retrouvez Sébastien LLinarès sur les réseaux sociaux ► Guitare guitare

Actualité à venir

Concert Solidaire Unisson, le samedi 17 octobre à 20h à l'Opéra Comique de Paris

Récital Sébastien LLINARES jeudi 22 octobre 2020 à 20h30

et par ailleurs :