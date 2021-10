Avec le guitariste Pierre Bibault - Nous fêtons les 85 ans de Steve Reich, à travers son œuvre pour guitare

"Émission un peu spéciale, c'est l'anniversaire de Steve Reich demain. Le compositeur star, new-yorkais, aura 85 ans, et pour cette occasion plusieurs sorties discographiques célèbrent son œuvre, et notamment celle pour guitare. Avec un spécialiste de Reich : Pierre Bibault." Sébastien Llinarès

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

"Nous fêtons les 85 ans de Steve Reich. Son œuvre pour guitare, qu’elle soit transcrite où composée spécialement pour l’instrument, trouve un écho particulier dans les modes de jeu de la six cordes."Sébastien Llinarès, le site de l'artiste

"En fin d'émission un spécialiste, qui a apporté sa guitare, avec qui on vous a préparé une petite surprise live...Pierre Bibault !"Sébastien Llinarès

♫ Guitare, guitares - Générique

♪ Isaac Albéniz (1860-1909) :Cádiz (Canción) par Rafael Andia, guitare -Label Mandala MAN 5030

♫ Guitare, guitares - Programme

"Je suis très heureux de vous présenter mon nouvel album solo de guitare électrique Steve Reich, qui sortira le 1er octobre 2021, sur le label Indésens Records..."Pierre Bibault

♪Pierre Bibault, guitare :Nagoya Guitars- Label IndéSens Records 2021

♪Santiago Quintans, guitare :Electric Counterpoint (1987) I. Fast - Album "Guitar Hero - Santiago Quintans plays Steve Reich (2021)" - Label Megadisc Classics MDC 7888

♪ Bryce Dessner :BO du film "The Two Popes" de Fernando Meirelles - Album "Bryce Dessner – The Two Popes - Music From the Netflix Film (2020)" - Label Sony Classical MOVATM274

Pierre Bibault, en direct du studio 762 de la maison de la radio et de la musique...

♪Pierre Bibault, guitare :Electric Guitar Phase