Regard sur la lutherie avec Maurice Freton de la Galerie des Luthiers de Lyon

La Galerie des Luthiers est un endroit spécialisé dans les guitares classiques et les instruments à cordes nylon pincées (guitares romantiques, baroques, vihuelas, luths...). Petite visite auditive et virtuelle de ce lieu magique ou chaque instrument a son caractère et attend son futur propriétaire.

Maurice et Alice Freton , © www.laguitare.com