Guitariste marseillaise, Marylise Florid revient sur les pas musicaux de son maître René Bartoli, pour lui rendre hommage. Elle jouera en live pour Guitare, guitares !

2021 marque les 10 ans de la mort de René Bartoli. Discret, il reste néanmoins un important guitariste et compositeur pour la guitare. Marilyse Florid, tout comme Gaëlle Solal, une de ses élèves, fait une belle carrière et a été une des proches de René Bartoli. A cette occasion, elle lance un site qui lui est consacré, ayant pour but de faire enregistrer ses pièces les plus importantes, et de pleinement faire vivre son œuvre. Parallèlement à sa carrière de concertiste, elle se dédie aussi à l’enseignement en tant que Professeur d’Enseignement Artistique.

Sébastien Llinares

Programme

Howard Shore :The forest : 3. Mouvement III - pour guitare acoustique et orchestre

Miloš Karadaglić, guitare

Orchestre du Centre National des Arts du Canada dirigé par Alexander Shelley

Joby Talbot : Ink dark moon : 3. Allegro vigoroso - pour guitare acoustique et orchestre

Miloš Karadaglić, guitare

Orchestre Symphonique de la BBC dirigé par Ben Gernon

[The Moon & The Forest - Decca 4851525]

Heitor Villa-Lobos : Prélude n°4 en mi mineur René Bartoli : Aubade

René Bartoli, guitare

[Récital de guitare René Bartoli - Harmonia Mundi HMA 33928]

Romance Marylise Florid et Sylvain Luc, guitare

[D’une rive à l’autre - Label Jade]

