La guitare du Brésil (2/2)

Du chuchotement sensuel de João Gilberto à la tornade à 7 cordes de Yamandu Costa, le Brésil révolutionne en douceur la guitare. La virtuosité contagieuse des musiciens brésiliens donne le LA et contamine joyeusement les guitaristes du monde entier.

Programme

Luciana Souza- Duos III

As rosas não falam Romero

Lubambo, guitare

SUNNYSIDE

Luciana Souza -Duo III

Mágoas de coboclo

Marco Pereira, guitare

SUNNYSIDE

Raphael Rabello - Todos os tons

Modinha

Raphael Rabello, guitare

RCA RECORDS LABEL

Radames Gnattali et Raphael Rabello

Shades of Rio : Estudo nº 1

Radames Gnattali et Raphael Rabello, guitares

CHESKY RECORDS

Radames Gnattali et Raphael Rabello

Shades of Rio : Barbara's theme

Radames Gnattali et Raphael Rabello, guitares

CHESKY RECORDS

Egberto Gismonti

Florilège de la guitare / Vol 2 : Memoria e fado - pour guitare

Odair Assad, guitare

GHA RECORDS

Gutto Writti

Florilège de la guitare / Vol 2 : Temporal - pour violon guitare et contrebasse

Gutto Writti, contrebasse - Yamandu Costa, guitare - Nicolas Krassik, violon

GHA RECORDS