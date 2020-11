Maria Luisa Anido (1907-1996)

Connaissez-vous Maria Luisa Anido ? Cette magnifique guitariste et compositrice née près de Buenos Aires est un peu la réunion, la fusion des deux branches les plus importantes de l'histoire de l'instrument, l'Espagne d'un côté et l' Amérique du sud de l'autre.

Son père Juan Carlos Anido fut son premier professeur alors qu'elle avait tout juste 5 ans. C'était un très bon instrumentiste, un mélomane raffiné et le fondateur d'un magazine intitulé La guitarra. Grace à cette activité et à ses relations, il put présenter l'extraordinaire talent de son enfant aux personnalités les plus importantes du milieu. Et c'est ainsi que Maria Luisa prit donc des leçons avec deux des meilleurs élèves de Francisco Tarrega, Domingo Prat tout d'abord en Argentine, Miguel Llobet ensuite en Espagne, elle rencontra plus tard le maestro Andrès Segovia. Les planètes étaient donc bien alignées pour le bon déroulement de la carrière de celle qu'on allait bientôt surnommer la "first lady of the guitar" .

Générique :

Isaac Albeniz (1860-1909)

Cadiz

Rafael Andia, guitare

Mandala MAN 5030

Programme

Anonyme

Pièces de la renaissance Aria et Saltarello, pour guitare

Maria Luisa Anido, guitare (José Yacopi , Barcelone, 1971)

Album / Panorama de la guitare

Album / Panorama de la guitare

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Don Giovanni (extr.) : Final Acte 1 "Signor guardate un poco" - Menuet en sol arrangé pour guitare

Maria Luisa Anido, guitare (José Yacopi , Barcelone, 1971)

Album / Panorama de la guitare

Fernado Sor (1778-1839)

6 Petites pièces très faciles pour guitare op 5 (extr.) : 5. Andante largo

Maria Luisa Anido, guitare (José Yacopi , Barcelone, 1971)

Album / Panorama de la guitare

Miguel Llobet (1878-1938)

El Testament d'Amelia [12 Canciones populares catalanas ]

Maria Luisa Anido, guitare

Miguel Llobet

Prélude en Ré Maj.

Prélude original

Prélude en Mi Maj.

Prélude

Romance

Giulo Tampalini, guitare

Album / Intégrale de la musique pour guitare

Actualité de Sébastien Llinarès

