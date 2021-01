"The Mad Lover" de Thomas Dunford et Théotime Langlois De Swarte

Avec "The Mad Lover" - Théotime Langlois de Swarte, violon et Thomas Dundord, luth - nous font respirer l’atmosphère acoustique londonienne des 17° et 18° siècles, à l'époque de Charles II. Nous écouterons notamment John Eccles, Thomas Dunford ou encore Nicola Matteis père.

Thomas Dunford et Théothime de Sarte, © Julien Benhamou