Live : cocktail de cordes pincées par Sébastien Llinares

Dernière émission "Guitare, guitares" de la saison 2020/2021 : Sébastien Llinares joue sa version d'"Embraceable You" de Georges Gershwin depuis le studio 361 de la Maison de la Radio et de la Musique sur une guitare du luthier madrilène Manuel Contreras. Bel été à toutes et tous au son des cordes.

Sébastien Llinares, © Radio France / Christophe Abramowitz