Les musiques d'Eric Bellocq

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

Eric Bellocq, un fantastique luthiste aux multiples projets

Générique :

Isaac Albeniz

Cadiz Rafael Andia , Guitare

Mandala MAN 5030

François Campion

Pièces en La min.

Eric Bellocq

A Portrait / Frame Fro 244-2

, © Frame Fro 244-2

My Lord of Dehims Lamentacion (Anonymous)

manuscrit Cambridge Dd.2.11 fol.40v

Eric Bellocq, orpharion

Tunes of Sad Despaire / Satitino SR121

, © Tunes of Sad Despair / Satitino SR121

John Dowland 1536-1626

Flow my tears

Dominique Visse, contreténor

Renaud Delaigue, Basse (voix)

Eric Bellocq, luth

Tunes of Sad Despaire / Satitino SR121

John DowlandIf my complaints

Dominique Visse, contreténor

Renaud Delaigue, Basse (voix)

Eric Bellocq, orphérion

Tunes of Sad Despaire / Satitino SR121

Les ballades de Monsieur Brassens

A son âme

Air des 3 notes

Les Lunaisiens & Arnaud Marzorati (Baryton)

Mélanie Flahaut, instruments à vent, basson, flageolet

Etienne Magot, corde frottée, viole de gambe

Eric Bellocq, cordes pincées

Muso 026

En 2019, l’ensemble est en résidence à La Cité de la Voix de Vezelay.