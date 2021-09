Diego Figueiredo, nouvelle star du monde de la guitare & compositeur

"Ce virtuose brésilien, nominé aux Grammy, développe un langage brillant et spontané, entre technique classique, improvisation jazz et musiques brésiliennes. Diego Figueiredo a joué avec George Benson, légende de la guitare" Sébastien Llinarès

“Diego Figueiredo is one of the greatest guitarists I’ve seen in my whole life. The world needs to listen to his music.”George Benson

1980, Diego Figueiredo, naît à Franca au Brésil. À 6 ans, il reçoit une mandoline, et à 12 ans, il commence la guitare électrique, jouant dans les théâtres et les pubs locaux, révélant ainsi son art de l'improvisation et de l'harmonisation.

"Diego Figuereido, c'est un guitariste de jazz brésilien, compositeur également, qui joue aussi bien électrique qu'acoustique.

Son instrument de prédilection, c'est la guitare acoustique à six cordes, montée avec des cordes de nylon qu'il joue avec les doigts à l'instar de Romero lubambo, de Baden Powell et de bien d'autres." Sébastien Llinarès

Diego Figueiredo a joué dans plus de 60 pays à travers le monde. Il est lauréat de nombreux concours ont le Montreux Jazz Competition et quelques autres. Diego Figueiredo, le site de l'artiste...

19/11/21 - Clearwater, FL Suncoast Jazz Festival USA

09/04/22 - Oriental, NC Pamlico Musical Society USA

14/04/22 - La Miranda, CA La Miranda Theater USA ...

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

♫ Guitare, guitares - Générique

♪ Isaac Albéniz (1860-1909) :Cádiz (Canción) par Rafael Andia, guitare - Label Mandala MAN 5030

♫ Guitare, guitares - Programme

♪ Camille Bertault, chant en duo avec le guitariste Diego Figueiredo :Berceuse De La 54e Rue (Diego Figueiredo / Camille Bertault) - Album "Le tigre (2020)" - Label Okeh 19439727602

♪ Cyrille Aimée, chant en duo avec le guitariste Diego Figueiredo :Marry Me A Little & With so Little to Be Sure Of (Stephen Sondheim) - Album "Move On : A Sondheim Adventure (2019)" - Label Mack Avenue Records MAC1144

♪ Diego Figueiredo, guitare :Samba de Uma Nota So (A. Carlos Jobim / Vinícius de Moraes) - Album "Dadaio (2015)" - Label Stunt Records STUCD 08192

Enregistré en juillet 2015 à Copenhague, Danemark...

♪ Diego Figueiredo, guitare :Estudo No. 1 & Valsa Curitibana (Diego Figueiredo) ♪ Diego Figueiredo, guitare :Doralice - Album "Broken Bossa (2015)" - Label Stunt Records – STUCD 15172

"Un compositeur que Diego Figueiredo apprécie beaucoup, voici sa version décoiffante du 3e mvt de La Catedral, le chef d'œuvre du compositeur paraguayen Agustín Barrios..." Sébastien Llinarès

♪ Diego Figueiredo, guitare :La Catredal (Agustin Barrios) - Album "El Colibri (2006)" - Label Brazilian Music Productions BMPLT061