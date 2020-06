Le siècle d’or espagnol

Aujourd'hui, on va écouter de la musique de la renaissance espagnole que l'on appelle aussi le siècle d'or, et en particulier de la musique pour vihuela. Je vous ai déjà présenté cet instrument magique dans " guitare guitares" qui est un croisement entre la guitare le luth et la viole alto.

Peasant Dance, 1630-1635. Found in the collection of the Museo del Prado, Madrid. Artist: Rubens, Pieter Paul (1577-1640) , © Getty / by Fine Art Images/Heritage Images