Le Chant de la guitare - Avec "El Ultimo Trémolo" de Agustin Barrios Mangoré (1885-1944)

Cette pièce de Agustin Barrios Mangoré (1885-1944) est un chant douloureux composé peu de temps avant sa disparition en août 1944. Barrios meurt un mois plus tard, le 7 août, en laissant cette composition terminée.

Le trémolo, c'est un chant nostalgique, création d’une ligne mélodique par la répétition rapide d’une même note aiguë accompagnée par les notes graves de l’harmonie.

♪ Isaac Albéniz (1860-1909) :Cádiz (Canción) par Rafael Andia, guitare -Label Mandala MAN 5030

Valse Op.8 n°3 dans une version gravé parAgustin Barrios Mangoréen 1933. Le son est très dégradé mais la musique est toujours là ...

Chaque semaine j'apporte avec moi ma guitare et une partition emblématique du répertoire, je l'interprète pour la redécouvrir ensemble ...

"Barrios avait un rapport à la partition bien à lui, il maitrisait l'écriture, et notait ses propres doigtés. Il ne faut pas oublier qu'il menait une vie de concertiste, il fallait des notations précises pour assurer ses performances. Et pourtant, il se dégage de ses partitions, une impression de liberté et d'improvisation."Sébastien Llinarès, le site ...

♪ Sébastien Llinarès, guitare : _Una Limosna por el Amor de Dios (_Agustin Barrios Mangoré)

♪ Romane, guitare :La Gitane (Tchan Tchou Vidal) - Album "Impair & Valse (1999)" - Label Frémeaux & Associés FA 536

Enregistrement 19-20 mars 1997, Henry Wood Hall, Londres ...

♪ Manuel Barrueco, guitare :Vals Criollo - "Natalia" (Antonio Lauro) - Album "Manuel Barrueco: Cantos y Danzas (1998)" - Label EMI Classics 7243 5 5657824

♪ David Russell, guitariste & compositeur :Leyenda (Antonio Jiménez Manjón) - Label GHA Records 126.002

♪ Jesús Castro Balbi, guitariste & musicologue :Suite Andina n°2 Aire de zamba (Agustín Barrios Mangoré) - Album "Agustín Barrios : Classics Of The Americas Volume 3 - Paraguay (1992)" - Label Opus 111 OPS 49-9209



