La Mélancolie méditerranéenne - Avec le "Caprice Arabe" de Francisco Tárrega (1852-1909)

"Chaque semaine jusqu'à Noël, on pose sur la table une partition phare de notre répertoire pour la contextualiser, la décortiquer, la regarder à la loupe, puis la jouer. En 2e partie d'émission, quelques pièces en contrepoint de nos découvertes." Sébastien Llinarès

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

_"_Francisco Tárrega (1852-1909)c'est ce guitariste et compositeur qui a su bénéficier des enseignements de Julián Arcas, s'est entouré d'élèves influents comme Domingo Prat ou Emilio Pujol, qui à leur tour ont développé son école. Son influence a même éclipsé des guitaristes contemporains tels Antonio Jiménez Manjón ou Juan Parga."!"Sébastien Llinarès, le site ...

Francisco Tárrega (1852-1909) réalise là une pièce centrale à plusieurs niveaux. La guitare semble être le carrefour de toutes les influences méditerranéennes qui infusent son répertoire.

"Caprice Arabe" cette pièce est l’aboutissement des modes du jeu qui ont façonné l’école espagnole ...

♪ Isaac Albéniz (1860-1909) :Cádiz (Canción) par Rafael Andia, guitare -Label Mandala MAN 5030

Chaque semaine j'apporte avec moi ma guitare et une partition emblématique du répertoire, je l'interprète pour la redécouvrir ensemble ...

"Comment le raffinement de l'écriture de Tárrega nous donner l'impression que ce chant est simple et naturel !" Sébastien Llinarès

♪ Francisco Tárrega (1852-1909) :Caprice Arabe. Sébastien Llinarès, guitare

♪ Tomás Bretón (1850-1923) :Cuatro Piezas Españolas (1911) Bolero - pour Daniel Ligorio, piano. oan Orpella, violon & José Mor, violoncelle - Album "Four Spanish Pieces / Piano Trio In E Major (2008)" - Label Naxos 8.570713

♪ Rahim Alhaj, oud & Souhail Kaspar, percussion:Taqsīm Maqām Mukhālif. - Album "Rahim Alhaj with Souhail Kaspar – When The Soul Is Settled: Music Of Iraq (2006)" - Label Smithsonian Folkways SFW CD 40533

"Juan Carmona en compagnie d'invités prestigieux retrace musicalement le voyage du musicien et poète Zyriab, et son parcours le long de la méditerranée de Bagdad à Cordoue.."

♪ Juan Carmona, guitare flamenca & Wissam Joubran, oud :Exilio♪ Juan Carmona, guitare flamenca & Nasser Shaama, oud :Zyriab - Album _"_Zyriab 6.7 : un voyage initiatique et musical (2021)" - Label Nomades Kultur NK105

La semaine prochaine ... Le Chant de la guitare - Avec "El Ultimo Trémolo"