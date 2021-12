La Liberté et les dissonances - "Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico" de Alonso Mudarra

"Chaque semaine jusqu'à Noël, on pose sur la table une partition phare de notre répertoire pour la contextualiser, la décortiquer, la regarder à la loupe, puis la jouer. En 2e partie d'émission, quelques pièces en contrepoint de nos découvertes." Sébastien Llinarès

"La Fantasia n°10 d'Alonso Mudarra (v.1508-1580) une des pièces les plus remarquables du siècle d'or espagnol. Dans cette fantaisie, au titre "Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico" écrite pour la vihuela, Mudarra veut imiter la harpe, mais pas n'importe quel harpe, celle jouée par Ludovico !"Sébastien Llinarès, le site ...

Dans cette pièce pour vihuela de la renaissance espagnole, Alonso Mudarra dépasse à ce point les bornes, qu'il se sent obligé de se justifier, avec une phrase écrite en haut de la partition :

"Vous allez peut-être avoir l'impression de jouer des fausses notes, mais c'est bien l'effet que je recherche !"

Avec un tel geste artistique, Mudarra inscrit cette pièce dans l'histoire. Et presque 5 siècles plus tard, on la joue beaucoup, elle semble avoir été écrite hier...

♪ Isaac Albéniz (1860-1909) :Cádiz (Canción) par Rafael Andia, guitare -Label Mandala MAN 5030

Chaque semaine j'apporte avec moi ma guitare et une partition emblématique du répertoire, je l'interprète pour la redécouvrir ensemble ...

♪ Sébastien Llinarès, guitare :Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico (Alonso Mudarra)

28 nov. 2013, récital de Sean Shibe à la 18e édition du Pordenone Guitar Festival, Italie ...

2020, enregistrement Crichton Church en Écosse ...

♪ Sean Shibe, guitare :Cançon y Danzas (Frederico Mompou) - Album "Camino - Sean Shibe (2021)" - Label Pentatone PTC5186870

Compositeur et guitariste Éric Pénicaud, né en1952, présente un nouvel album autour de la guitare ...

♪ Duo Cordes et Âmes : Olivier Pelmoine, guitare & Sara Chenal, violon :Les Quatre Saisons d'un musicien ermite - L'Automne (Éric Pénicaud) ♪ Samuelito, guitare flamenca : Vertige de la Siguiriya (Éric Pénicaud) - Label Paraty 781545

_"_Et si la liberté aujourd'hui, c'était d'écrire un mouvement de concerto pour guitare inspiré par des couleurs de salsa ?" Sébastien Llinarès

♪ David Tanenbaum, guitare :Concierto de ‘Dance Hits‘ - III. Salsa Pasada (1998) (Aaron Jay Kernis) New Century Chamber Orchestra, direction Aaron Jay Kernis ♪ David Tanenbaum, guitare & Lisa Lee, violon :Before Sleep and Dreams - Lullaby (2014)- Label Naxos Records 8.574298

