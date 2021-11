La harpe vibrante d’Alexandra Luiceanu : "Un goût de l'aventure humaine et du partage"

"On imagine la harpe qui trône au milieu d'un salon. Mais c'est un instrument apporte sa couleur et sa rêverie à l'orchestre et qui peut prendre une place essentielle au sein d'une orchestration. La harpe, ses correspondances, ses différences avec la guitare, avec Alexandra Luiceanu !" S. Llinarès

La Liberté et les dissonances - "Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico" de Alonso MudarraUne émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

"C'est donc un instrument aussi intime que puissant, un instruments aux mille ressources.Alexandra Luiceanua sorti un superbe disque de harpe solo : "Matriochka" un disque de musique russe, sorti sur lelabel Evidence Classic. Elle nous a préparé une surprise, qui nous plonge dans l’intimité de cet instrument méconnu et magique."Sébastien Llinarès, le site ...

Diplômée du CNSMD de Lyon et du CNSMD de Paris, Alexandra Luiceanu a bénéficié de l'enseignement de grands professeurs : Fabrice Pierre, Christine Icart, Ghislaine Petit, Frédérique Cambreling ... Alexandra Luiceanu joue sur une harpe de concert Style 23 de Lyon & Healy (1890).Le site de l'artiste ...

♪ Isaac Albéniz (1860-1909) :Cádiz (Canción) par Rafael Andia, guitare -Label Mandala MAN 5030

♪ David Bruce :Death Is a Friend of Ours - II. The Death of Despair - pour mandoline, guitare acoustique, harpe, théorbe, clavecin - Album "Art of the Mandolin" - Label DGG

♪ Leonard Bernstein : Mass - A Simple Song - arrgt pour mezzo-soprano, guitare électrique, flûte traversière, harpe, orgue. Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano. Fabian Fredriksson, guitare électrique. Sharon Bezaly, flûte traversière. Margareta Nilsson, harpe. Bengt Forsberg, orgue _- _Album " A Simple Song (2018)" - Label Bis BIS2327

Pour son premier disque solo, la jeune harpiste Alexandra Luiceanu a conçu un programme russe et romantique qui fait écho à ses racines. Cet enregistrement égrène les visages de la Russie romantique ...

♪ Xenia Erdely (1878-1971) :Prélude♪ Modest Moussorgski (1839-1881) :Une Larme, op. 70 no 18 (transcription A. Luiceanu)♪ Sergueï Prokofiev (1891-1953) :Prélude en ut op. 12 n°7 - Alexandra Luiceanu, harpe - Album "Matriochka : Fantaisies et transcriptions russes pour harpe seule (2019)" - Label Evidence Classic EVCD063

♪ Agustín Barrios Mangoré (1885-1944) :La Catedral - 3e mvt - Alexandra Luiceanu, harpe - Document invitée

