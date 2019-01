La guitare classique, ça n'existe pas.

Isaac Albeniz,Cadiz

Rafael Andia, Guitare

CD "Pages célèbres ou inconnues"

Mandala MAN 5030

Programme

Nicolo Paganini (1782-1840)

Caprice en la min op 1 n°24

Eliot Fisk, arrgt. & guitare

Nimbus 2505

, © Nimbus 2505

Stephen Sondheim (1930-)

Sunday song set pour guitare et baryton

Color and light Lesson n°8

David Starobin (guitare) et Patrick Mason (voix)

Album New music with guitar

BRIDGER BCD 9009

, © BRIDGER

Giulani Mauro (1781-1829)

Duo concertant en mi min op 25 : Rondo

John Williams (guitare) et Isaac Perlman (violon)

John Williams the guitarist : The complete Columbia album collection

SONY CLASSICAL 88843092942-23

, © Sony Classical

Arnold Schoenberg ( 1874 - 1951)µSérénade op 24 : Marche - Un survivant de Varsovie

[Sérénade op. 24]

Ensemble 20TH Century Classics

Robert Craft, direction

KOCH records international 3-7263-2 H1

, © KOCH records international 3-7263-2 H1

Fernando Sor (1778-1839)

Fantaisie en Mi Maj op 34 - L'encouragement Theme et variations / Transcription pour 2 guitares

Ida Presti et Alexandre Lagoya

album Presti Lagoya / Duo extraordinaire

PHILIPS 446213-2

, © PHILIPS 446213-2

Toru Takemitsu (1930-1996)

Toward the sea : Moby Dick extrait pour flûte alto et guitare

David Starobin (guitare)

Susan Palma (flûte alto)

Album New music with guitar

BRIDGER BCD 9009

, © BRIDGER

