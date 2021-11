"La guitare chez Stan Getz" Icône du saxophone & A tribute to Pat Martino (1944-2021)

"On passe en revue quelques figures de la guitare qui ont collaboré avec le légendaire saxophoniste Stan Getz." Sébastien Llinarès

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

"Getz, est un autodidacte, il ne connait pas l'harmonie, et pour compenser ce manque, il a sublimé d'autres qualités, notamment un sens mélodique extraordinaire, des phrasés souples, tellement fluides, naturels et évidents qu'ils en deviennent surprenants. Et un Son !"Sébastien Llinarès, le site ...

"Stan Getz, le seul saxophoniste dont on peut siffler chaque note de ses solos sans jamais s'en lasser ..."Sébastien Llinarès, le site ...

♫ Guitare, guitares - Générique

♪ Isaac Albéniz (1860-1909) :Cádiz (Canción) par Rafael Andia, guitare -Label Mandala MAN 5030

♫ Guitare, guitares - Programme

Un très grand guitariste de jazz nous a quitté le 1er novembre dernier, Pat Martino ...

♪ Pat Martino, guitare :Send In The Clowns (Stephen Sondheim) - Album "We'll Be Together Again (1976)" - Label Muse Records MR 5090

♪ Stan Getz, sax ténor & Laurindo Almeida, guitare :Do What You Do, Do (Jeanne Taylor, Laurindo Almeida) - Album "Stan Getz With Guest Artist Laurindo Almeida (1984)" - Label Verve Records 823 149-2

♪Laurindo Almeida, guitare :Preludio Y Tremelo♪ Luiz Bonfá, guitare :Saudade (Radamés Gnattali) - Album "Guitar Music Of Brazil (2007)" - Label Él ACMEM 115

♪ Stan Getz, sax ténor & Charlie Byrd, guitare :Samba Triste (Baden Powell) - Album "Bossa Nova in USA 1961-1962" - Label Frémeaux & Associés FA5482

♪ Laurindo Almeida & Charlie Byrd, guitares :Carioca (Ernesto Nazareth) - Album "Brazilian Soul (1981)" - Label Concord Jazz Picante CCD 4150

♪ Jimmy Raney, guitare & Stan Getz, sax ténor :Round Midnight - Coffret "The Prestige Records Story (1999)" - Label Prestige Records Inc. 4PRCD-4426-2

La semaine prochaine, guitare romantique avec notamment en exclusivité des extraits d'un concert du Duo Tarentelle au Palazzetto Bru Zane, Venise (Italie) ...