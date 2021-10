Les luths de Claire Antonini - spécialiste de la musique française pour luth du XVIIe siècle

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

"Aujourd'hui de la musique du 17e siècle et en particulier celle de l'école française de luth, vient de paraître un nouvel enregistrement - fabuleux - de Claire Antonini. Chacun de ses projets est toujours la promesse d'apprendre beaucoup de choses et de passer un moment musical délicieux et enrichissant."Sébastien Llinarès, le site de l'artiste