"L'esprit de famille"

Générique :

Isaac Albeniz

Cadiz

Rafael Andia

"Pages célèbres ou inconnues"

Mandala man 5030

Programmation musicale :

Thelenious Monk (1917-1982)

Round Midnight

Edin Karamazov

"Concerto in dialogo"

(Aquarius record)

Nat King Cole (1919-1946)

Unforgettable

Joe Pass

"Unforgettable"

(Fantasy records)

Henry Purcell (1659 - 1695)

When I Laid In Earth

Edin Karamazov (archiluth)

Renée Fleming (voix)

The Lute Is A Song" (UMSM)

, © UMSM

Giovanni Zamboni (v.1650)

Preludio

Allemanda

Giga

Sarabanda

Gavotta

Edin Karamazov

"The Lute Is A Song" (UMSM)

Gustavo Leguizamon (1917-2000)

Zamba para la Viuda

Chilena del solteron

Pablo Marquez

"El Cuchi bien temperado"

(ECM 4810972)

Anonymous

L'heure. Scotch Cap

Christain Rivet

"24 ways upon the bells"

Naïve

, © Naïve

Benjamin Britten (1913-1976)

Nocturnal after John Dowland op.7 : Passacaglia

Christian Rivet

"24 ways upon the bells"

Naïve

John Dowland (1563-1626)

Come Heavy Sleep

Christian Rivet

"24 ways upon the bells"

Naïve

Benjamin Britten

Songs from the Chinese op.58 : The Big Charriot

The Old Lute

The Autumn Wind

Ian Bostridge (voix)

Xuefei Yang (guitare)

"Britten Songs"

EMI 4334302

, © EMI classics

Arvo Pärt (1935-)

Summa

The Dublin Guitar Quartet

"Path"

Louth Contemporary Music)

Leonard Bernstein (1918-1990)

West Side Story, Cha Cha

Lucian Plessner

"Bernstein on guitar"

(CPO)

Leonard Bernstein

West Side Story, I Feel Pretty

Lucian Plessner

"Bernstein on guitar"

(CPO)

Georges Gershwin (1898-1937)

Embraceable You

Sébastien Llinares (live)