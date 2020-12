L’Espagne de Carles Trepat (1/2)

Carles Trepat est non seulement un grand connaisseur de la musique espagnole, son répertoire est fouillé, raffiné, pointu, mais il y a quelque chose en plus dans son jeu : chaque note dit quelque chose, chaque pièce nous raconte une petite histoire.

Générique :

Isaac Albeniz (1860-1909)

Cadiz

Rafael Andia, guitare

Mandala MAN 5030

Programmation

Enrique Granados (1867-1916)

6 Pieces on Spanish Folksongs (extr.) : No. 6, Zapateado - Arr. pour guitare Carles Trepat

Isaac Albéniz (1860-1909)

Iberia No. 7 - Arr. pour guitare Carles Trepat

España, Op. 165 (extr.) : No. 2, Tango- Arr. pour guitare Carles Trepat

Carles Trepat, guitare

Album El Albaicin

Label Neuvos Medios

, © Pneuma, Nuevos Medios Karonte

Antonio José (1902 – 1936)

Sonata

Carles Trepat, guitare

, © -

Luigi Boccherini (1743-1805)

Quintette n°6 en Ré Maj G 448 "Fandango" (extr.) : Pastorale

Carles Trepat, guitare

Quatuor Casals

Daniel Tummer, castagnettes

HMC 902092

, © HMC 902092

