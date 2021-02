L’art de Manuel Barrueco, guitariste classique cubain

Retour sur la carrière exceptionnelle de Manuel Barrueco, guitariste classique, né à Cuba en 1952 et premier artiste de guitare classique à recevoir le Concert Artists Guild Award en 1974, à peine âgé de 22 ans !

Générique > Isaac Albéniz (1860-1909) : Cadiz par Rafael Andia, guitare [Mandala MAN 5030]

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

Programme

Astor Piazzolla : La muerte del ángel - Arrangement pour guitare

Manuel Barrueco, guitare

[Cantos y danzas - EMI 5565782]

Granados Enrique : Danzas españolas : Oriental - arrangement pour 2 guitares

Manuel Barrueco et Thomas Muller-Pering, guitares

[The art of the guitar - Warner classics 825646453993]

Heitor Villa-Lobos :Bachianas brasileiras nº5 : Aria - pour soprano et 8 violoncelles (Transcription pour soprano et guitare)Manuel Barrueco, guitare

[Cantos y danzas - EMI 5565782]

Leo Brouwer : Canción de cuna Manuel Barrueco, guitare

[Warner Classics 825646453993]

Heitor Villa-Lobos : Concerto W 501 : 2. Andantino e andante - Cadence - pour guitare et petit orchestre

Concertos pour guitare, pour harmonica et autres œuvres

Orchestre Symphonique de São Paulo dirigé par Giancarlo Guerrero

[Concertos pour guitare, pour harmonica et autres oeuvres - Naxos 8574018]

