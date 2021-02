Deux concertos pour guitare à l'honneur, des compositeurs Ferenc Snétberger et Jonathan Leshnoff

Le Quatuor Keller joue le "Concerto pour guitare et orchestre" de - et avec - Ferenc Snétberger dans l'album "Hallgató". Jason Vieaux nous délivre le 1er enregistrement du "Concerto pour guitare" de Jonathan Leshnoff composé en 2013.

Ferenc Snétberger : Concerto pour guitare et Orchestre (1994/95) : "In Memory of My People" Version pour guitare et quintet à cordes (2008)

- Hallgató > Adagio-Allegro

- Emlékek > Adagio

- Tánc > Allegro furioso

Ferenc Snétberger, guitare

Quatuor Keller : András Keller, Zsófia Környei, violon - Gábor Homoki, alto - László Fenyő, violoncelle et Gyula Lázár, contrebasse

Album Hallgató

Ferenc Snétberger, guitare & Le Keller Quartet : András Keller, Zsófia Környei, violon - Gábor Homoki, alto - László Fenyő, violoncelle et Gyula Lázár, contrebasse

JonathanLeshnoff : Concerto pour guitare (2013)

I. Maestoso, Allegro

II. ו: Hod, Adagio

III. Finale: Lively

Jason Vieaux, guitare

Générique > Isaac Albéniz (1860-1909) : Cadiz par Rafael Andia, guitare [Mandala MAN 5030]

