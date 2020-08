Julian Bream (1/4)

Le 14 août, Julian Bream (1933-2020) décédait. Son jeu époustouflant a marqué les esprits, son empreinte sur le monde de la guitare et de la musique est considérable, nous lui consacrons les 4 premières émissions de cette rentrée. Hommage à un guitariste britannique « bigger than life » !

Générique :

Isaac Albeniz (1860-1909)

Cadiz

Rafael Andia , guitare

Mandala MAN 5030

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

Programmation musicale

Heitor Villa-Lobos (1881-1959)

Etude n°2 en la Maj.

Prélude n°2 en mi Maj.

Julian Bream, guitare

Orchestre Symphonique de Londres

André Prévin, dir.

RCA 09026 61604 2

, © RCA 09026 61604 2

Dionisio Aguado (1784-1849)

Rondo en la mineur op.2 n°3

Julian Bream, guitare

RCA 86206

, © RCA 86206

Benjamin Britten (1913-1976)

Nocturnal after John Dowland op.70 (extr.) : Passacaglia et Slow and quiet

Julian Bream, guitare

EMI Classics 0151532

, © EMI CLASSICS 0151532

Benjamin Britten

Songs from the Chinese op.58 (extr.) : The old Lute

Sir Peter Pears, ténor

Julian Breams, guitare

RCA 09026 61601 2

, © RCA 09026 61601 2

John Dowland (1562-1626)

Lachrimae pavin

The Julian Bream Consort

RCA 09026 61590 2

, © RCA 09026 61590 2

-------------------------------------

Bonus vidéo Youtube