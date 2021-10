John Williams, guitariste et compositeur - À travers l'album : "My Guitar" d’Ingrid Riollot"

"Les interprétation de John Williams sont célébrées depuis plus de 50 ans. Mais peu de gens savent que cette légende vivante de la guitare, est aussi un fin compositeur. Focus sur cet aspect méconnu de son art grâce notamment au dernier disque "My Guitar" d’Ingrid Riollot." Sébastien Llinarès

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

"La musique est le reflet de l’âme et des émotions"Ingrid Riollot

Ingrid Riollot est une étoile montante de la guitare française. Elle s’est produite dans plus de 25 pays dont l’Australie, l’Europe, La Suisse, l’Asie, l’Afrique Australe …

Sponsorisée par les cordes Savarez, Ingrid Riollot, joue sur une guitare classique du luthier australien Smallman & Sons. Diplômée avec mention du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon CNSMD (France) et de la Escuela Luthier d’Arts Musicals de Barcelone (Espagne)

Ingrid Riollot, a suivi des masterclasses auprès de Gérard Abiton, Joaquin Clerch, Marco Tamayo, Costas Cotsiolis.

Ingrid Riollot, préside la Société Française de Guitare, elle est la marraine de Classical Guitar Society of Mauritius. Elle se produit partout dans le monde. Le site de l'artiste...

"Chez Williams, la versatilité se conjugue toujours avec l'excellence. La réussite de ces collaborations, il ne la doit pas à un opportunisme, ni à une opération de com, cette réussite il la doit à son jeu de guitare. Un jeu d'une solidité et d'une netteté inédite à son époque, combinées avec une incroyable qualité sonore !"Sébastien Llinarès, le site ...

Né à Melbourne en 1941, mais résident à Londres, John Williams a étudié le piano au Royal College of Music, jusqu'en 1959. Puis la guitare à Sienne avec Andres Segovia, qui le nommera Prince de la guitare. Il fera des débuts fracassants au Wigmore Hall de Londres en 1958 ...

♫ Guitare, guitares - Générique

♪ Isaac Albéniz (1860-1909) :Cádiz (Canción) par Rafael Andia, guitare -Label Mandala MAN 5030

♫ Guitare, guitares - Programme

♪ Ingrid Riollot, guitare :Madrugadura (John Williams)♪ Ingrid Riollot :Song Without Words (John Williams)♪ Ingrid Riollot :Prelude to a Song (John Williams) - Album "Ingrid Riollot - My Guitar (2021)" - Label Soundset Recordings SR 1129

Pour les 75 ans du guitariste australien, Sony Classical a réuni tous ses enregistrements réalisés depuis 1964, pour la Columbia, puis pour Sony, dans un coffret 58CDs & 1 DVD ...

♪ John Williams, guitare :Mazurka appassionata - pour guitare (Agustin Barrios) - Album' John Williams - The Guitarist : The complete Columbia album collection (2016)" - Label Sony Classical 309294

♪ Ingrid Riollot, guitare :Kildare Fancy (traditionnel)♪ Ingrid Riollot :The Bonnie, Bonnie Banks of Loch Lomond (traditionnel)♪ Ingrid Riollot :Loch leven Castle (tradiotionnel) - Album "Ingrid Riollot - My Guitar (2021)" - Label Soundset Recordings SR 1129

♪ John Williams, guitare : Arafura Dances "_Arafura arioso" - pour guitare et orchestre (_Ross Edwards) - Album "Concerto / John Williams interprète Edwards Goss et Salinas (2016)" - Label 2014 JCW Recordings