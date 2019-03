Joe Pass (1929-1994)

Cadiz

Rafael Andia, Guitare

Mandala MAN 5030

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

Programme

Cole Porter

Night and day

Joe Pass, guitare

Album - Virtuoso

PABLO3 112-15

Rodgers - Hart

My funny Valentine

Chet Baker, voix,

Russ Freeman, piano

Joe Pass, guitare

Album : Chet Baker sings

PACIFIC JAZZCJ32-5005

Luiz Bonfa

Manha do carnaval

Joe Pass, guitare

Bosko Petrovic, vibraphone

Damir Dicic, guitare

Solo-duo-trio/Beautiful love

JAZZETTE8600101274052

Duke Ellington

Come sunday

Joe Pass, guitare

( Oscar Petereson, piano et Niels Pedersen, contrebasse ne jouent pas sur ce morceau)

Album - The trio

PABLO RECORDS J33J-20015

Yvain - Willemetz- Charles-Pollack

♪Easy Living

♫My Man

Ella Fitzgerald, voix

Joe Pass, guitare

CONCORD MUSIC GROUP 0888072328419

Thelonious Monk

Round Midnight

Joe Pass, guitare

Album - Virtuoso

PABLO3 112-15