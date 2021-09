Hommage à Óscar Cáceres (1928-2021) guitariste d’exception & arrangeur (1/2)

"Le Rubinstein de la guitare" Marguerite Long "Hommage au grand guitariste uruguayen, Oscar Cáceres, nous célébrons la mémoire de ce concertiste et pédagogue, disparu le 18 mai dernier, en écoutant quelques inédits." Sébastien Llinarès

"On l'avait brièvement évoqué avant l'été,Oscar Cáceresc'est une personnalité très importante dans le monde de la guitare. Concertiste, pédagogue, défricheur des musiques anciennes et du répertoire pour vihuela, qu'il a beaucoup joué et édité.

C'est également un musicien qui aime la création, il a notamment joué les concertos d'Aranjuez et de Villa-Lobos, pour la première fois en Amérique Latine.

Et il a toute sa vie toujours était du côté des musiques exigeantes, et ces musiques, il les jouait, vous allez l'entendre, avec la plus grande rigueur."Sébastien Llinarès, le site de l'artiste

♪ Isaac Albéniz (1860-1909) :Cádiz (Canción) par Rafael Andia, guitare -Label Mandala MAN 5030

♪ Óscar Cáceres, guitare : _Tombeau sur la mort de M. Comte de Logy (_Silvius Leopold Weiss) - LP label Pavane Records ADW 7040

♪ Óscar Cáceres, guitare :Maria de Buenos Aires, Milonga Carrieguera, musique d'Astor Piazzolla - Label Mandala MAN 5081

♪ Óscar Cáceres, chant & guitare :Chôro da Saudade d'Agustin Barrios (1885-1944) - Album _"_Panorama De La Guitare (2018)" - Label Erato 0190295801724

_"_Óscar Cáceres,a énormément enregistré chez lui, pendant les 20 dernières années de sa vie. Ces 2 pièces sont issues de cette collection d'enregistrements privés ..."Sébastien Llinarès

♪ Óscar Cáceres, guitare :Prélude & Guarania d'Héctor Ayala (1914-1990)- Document Sébastien Llinarès

♪ Duo Óscar Cáceres & Turibio Santos, guitares :Sonate K432 de Domenico Scarlatti (1685-1757) - Album "Turibio Santos, Oscar Cáceres – Music For Two Guitars, Vol. 1 (2019)" - Label Erato STU 70794

♪ Duo Óscar Cáceres & Leo Brouwer, guitares :Cuatro Micropiezas, For Two Guitars - Album "Leo Brouwer Par Oscar Cáceres (1973)"- LP label Erato STU 70734