Hommage à Julian Bream (4/4)

Quatrième et dernier volet consacré à Julian Bream (1933-2020) disparu récemment. Son jeu époustouflant a marqué les esprits, son empreinte sur le monde de la guitare et de la musique est considérable. Hommage à un guitariste britannique « bigger than life » !

Julian Bream, British classical guitarist, playing the guitar, circa 1970, © David Redfern/Redferns