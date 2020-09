Hommage à Julian Bream (2/4)

Second volet consacré à Julian Bream (1933-2020) disparu récemment. Son jeu époustouflant a marqué les esprits, son empreinte sur le monde de la guitare et de la musique est considérable. Hommage à un guitariste britannique « bigger than life » !

Générique :

Isaac Albeniz (1860-1909)

Cadiz

Rafael Andia , guitare

Mandala MAN 5030

, © -

logo Guitare Classique

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

Programmation

William Walton (1902-1983)

Bagatelles : Con slancio

Julian Bream, guitare

RCA 09026 61597 2

, © RCA 09026 61597 2

Bach

Trio Sonata No. 5 in C, BWV 529: Allegro

(source Youtube)

Julian Bream · George Malcolm ·

Bream Collection Vol. 20 - J.S. Bach Lute Suites, Trio Sonatas ℗ Originally Recorded 1969 All Rights Reserved by BMG Music Released on: 1993-03-29

Vivaldi (1678-1741)

Sonata in G Minor, RV 85: Allegro

Sonata in G Minor, RV 85: Larghetto

(source Youtube)

Sonatas for Lute and Harpsichord ℗ Originally Recorded 1969. All Rights Reserved by BMG Music

Benjamin Britten (1913-1976)

Folk song arrangements volume VI England : 6. The shooting of his dear n°6 - pour ténor et guitare

Folk song arrangements volume VI England : 3. Master Kilby - pour ténor et guitare

Peter Pears, ténor

Julian Bream, guitare

DOREMI DHR8060

Thomas Morley

The frog galliard

The Julian Bream consort

Julian Bream, direction

RCA 09026 61589 2

, © RCA 09026 61589 2

Peter Phillips (1561-1628)

Phillips Pavin

The Julian Bream consort

RCA09026 61589 2

Lennox Berkeley

Concerto op 88 : Allegro con brio

Orchestre Monteverdi

John Eliot Gardiner, direction

Julian Bream, guitare

RCA 09026 61605 2

, © RCA 09026 61605 2

Retrouvez Sébastien LLinarès sur les réseaux sociaux ► Guitare guitare