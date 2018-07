► Générique :

Isaac Albeniz

Cadiz

Rafael Andia, guitare

"Pages célèbres ou inconnues"

Mandala MAN 5030

♪ Programme musical ♫

Domenico Scarlatti

Sonates K. 1 et K. 14

Roberto Aussel, Guitare

Aeon

, © AEON

Domenico Scarlatti

Sonate K. 461 et K. 39

Eliot Fisk Et Paco Pena: Guitares

"Paco Peña & Eliot Fisk : In duo recital"

Nimbus

, © Nimbus

Sabicas

Punta y tacon

Sabicas, Guitare

"Sabicas : Flamenco Puro"

BnF Collection (réédition du CHANT DU MONDE LDX 274935)

, © Chant Du Monde

Luys Milan

Pavanes 4 et 6

José Miguel Moreno, Vihuela

Glossa Platinum ‎– GCD P30110

, © Glossa

Alessandro Scarlatti

O Cassate Di Piagirmi

Nora Fischer, Chant

Marnix Dorrestein, Guitare Électrique

"Hush"

DGG 4816920

, © DGG

Attribué À Domenico Scarlatti

Fandango

Forma Antiqua :

Aaron Zapico, Clavecin

Daniel Zapico, Théorbe

Pablo Zapico, Guitare Baroque

"Concerto Zapico"

Winter and Winter

, © Winter and Winter

Domenico Scarlatti

Sonates K. 466 et K. 531

Sérgio Assad Et Odair Assad : Guitares

ELEKTRA 7559-79292-2

, © Elektra

Domenico Scarlatti

Sonates K. 177 Andante moderato et K. 178 Vivo

Eliot Fisk, Guitare

VGo Recordings ‎– VG1003

, © VGo Recordings

Domenico Scarlatti

Sonate K. 34

Sébastien Llinares, Guitare

Enregistrement live