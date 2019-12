Guitare au présent

Générique :

Isaac Albeniz (1860-1909)

Cadiz, Rafael Andia , Guitare

Mandala MAN 5030

.

Programme

Tristan Murail

Tellur

Rafael Andia, guitare

Album Rafael Andia interprète Murail Taïra Reverdy Drogoz et Ballif

ADDA 590019

, © ADDA 590019

Pierre Boulez

Le marteau sans maître (extr.) : Avant L'artisanat furieux / Après l'artisanat furieux

West Eastern Divan Orchestra

Pierre Boulez, direction

Deutsche Grammophon

, © DEUTSCHE GRAMMOPHON

Hans Werner Henze

Kammermusik 1958 (extr.) :

Tento 1 : Du schönes Bächlein

Tento II : Es findet das Aug'ft

Tento III : Sohn Laios

Jurgen Ruck, guitare

CD Being beauteous et Kammermusivk 1958

WERGO WER73342

, © WERGO WER73342

John Adams

Naive and sentimental music : Mother of the man - pour guitare électrique et orchestre

David Taenbaum, guitare électrique

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Esa-Pekka Salonen, direction

Nonesuch 7559-79636-2

, © Nonesuch 7559-79636-2

Enregistrement au studio 361, France Musique , (jeudi 12 décembre 2019)

Invité : Pierre Bibault,

Cadence, extraite du 4ème mouvement du concerto de Hans Werner Henze

Ode an eine Äolsharfe (Harpe éolienne)

