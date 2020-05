Aujourd'hui dans Guitare, guitares deux albums sont à l'honneur : de la musique espagnol avec "Evocacion" du Quatuor Eclisses et du Django revisité avec "Django Experiment V" de Stephane Wrembel.

Isaac Albeniz (1860-1909)

Cadiz, Rafael Andia , Guitare

Mandala MAN 5030

Stephane Wrembel

Improvisation 1

Album : The Django experiment V

Federico Moreno Torroba

Ráfagas : 2. Adagio - pour quatuor de guitares

Album : Evocación

Federico Moreno Torroba

Ráfagas : 4. Allegretto mosso - pour quatuor de guitares

Album : Evocación

Stephane Wrembel

Nympheas

Album : The Django experiment V

Manuel de Falla

Tombeau de Claude Debussy : Homenaje - arrangement pour quatuor de guitares

Album : Evocación

Claude Debussy

Estampes L 108 (100) : 2. La soirée dans Grenade - arrangement pour quatuor de guitares

Album : Evocación

Stephane Wrembel

I'm confessin that I love you

Album : The Django experiment V