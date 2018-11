Générique :

Isaac Albeniz

Cadiz

Rafael Andia , Guitare

Mandala MAN 5030

Programme

Claudio Monteverdi

Rosa del Ciel

Josep. M Marti Duran, Guitare

Eternita d'Amore

La Musica LMU013

Domenico Obizzi

Dimmi Filli, mio ben

Zachary Wilder (ténor) & Josep. M Marti Duran (guitare)

La Musica LMU013

Washington-Kaper

On green dolphin street

Ella Fitzgerald (voix)

Joe Pass (guitare)

Easy Living

CONCORD MUSIC GROUP

, © CONCORD MUSIC GROUP 0888072328419

Domenico Obizzi

O sospiro amoroso

Zachary Wilder (ténor) & Josep. M Marti Duran (guitare)

La Musica LMU013

Clarence Williams, Billy Mol

Baby have pity on me

Cécile Mc Lorin Salvant , voix

Riley Herlin , percussions

James Chirillo, guitare

Alb / Woman Child

MACKAVENUE 373 468-4

, © MACKAVENUE

Giovanni Stefani

Eternità d’amore

Zachary Wilder (ténor) & Josep. M Marti Duran (guitare)

La Musica LMU013