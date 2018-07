Eliot Fisk, Musique américaine

Générique :

Isaac Albeniz, Cadiz

Rafael Andia, guitare

"Pages célèbres ou inconnues"

Mandala MAN 5030

► Programmation musicale

George Rochberg, Notre Dame Blues

Eliot Fisk (1954 -), guitare

"The Red Guitar"

Wildner Records KWV 28206

Georg Rochberg, American Bouquet :

My Heart stood still, d'après Rodgers and Hart

Liza, d'après George Gershwin

Eliot Fisk, guitare

"The Red Guitar"

Wildner Records KWV 28206

Kurt Schwertsik, Ein kleines Requiem op.97 :

Important Raging Time runs out

Eliot Fisk, guitare

Wildner Records KWV 28207

Robert Beaser, Concerto pour guitare :

1. Chains and Hammers

Eliot Fisk, guitare

Boston Modern Orchestra Project

Gil Rose, dir. (video ci-dessous)

Lou Harrisson, Sérénade pour guitare et percussions

Christian Azoulay, guitare

Christian Bini, percussions

"Guitare in the USA"

Mandala MAN 5091

John Anthony Lennon, Another's Fandango

Christian Azoulay, guitare

"Guitare in the USA"

Mandala MAN 5091

Steve Reich / Mats Bergstrom (transcr.), Nagoya

Mats Bergstrom, guitare électique

MIS

Leonard Bernstein / Sébastien Llinares (transcr.), Un jour à New York : Some other Time

Sébastien Llinares, guitare

Enregistrement live à RF (2018)