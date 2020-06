Edin Karamazov et son label Lumaudis

Guitariste classique ou un joueur de luth? Edin Karamazov est un troubadour moderne, voué à la fois à des genres différents, Dowland, Sting, Bach et Mozart, des chansons andalouses et cubaines,...on ne peut l'étiqueter mais peut-être lui reconnaître le fait d'être un artiste doué et passionnant !

Edin Karamazov, © ©Valters Pelns