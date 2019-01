Du coq à l'âne

Générique :

Isaac Albeniz,Cadiz

Rafael Andia, Guitare

CD "Pages célèbres ou inconnues"

Mandala MAN 5030

Programme

John Williams

Concertio del sur, pour guitare et orchestre (Andante)

Manuel Ponce, guitare

London Symphony Orchestra

André Prévin, direction

Sony Classical

, © CBS Référence label M2K 44791

Dessner BryceLong Winter

Dessner Bryce, guitare électrique

Zach Miskin, violoncelle

Padma Newsome, Alto (instrument)

Todd Reynolds, violon

Abum / For Your Safety

Naïve ‎– V 5175

Alonzo de Muddara (1510-1580)

Si me llaman Triste Estaba

Hugues Cuenod, ténor

Heramn Leeb, luth

LYS 213

, © LYS 213

Arthur Herzog jr / Irene KirchingsSome other spring Album Byrd at the Gate

Charlie Byrd Trio

Charlie Byrd, guitare

Keter Betts , contrebasse

Bill Reichenbach, batterie

Clark Terry, trompette

Seldon Powell, saxophone ténor

RIVERSIDE OJC20 262-2

, © RIVERSIDE OJC20 262-2

Andre PrevinConcerto pour guitare acoustique et orchestre Allegretto

Eduardo Fernandez, guitare

Barry Morgan (batterie)

Herbie Flowers (guitare basse)

Mitch Dalton (électrique guitare)

Royal Philharmonic Orchestra

André Previn, dir.