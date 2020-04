Django’s Music

Générique de l'émission :

Isaac Albeniz (1860-1909)

Cadiz

Rafael Andia , guitare

Mandala MAN 5030

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

Programmation musicale

Django Reinhardt

Night and day

Album : Plays the music of Cole Porter & Jerome Kern

Django Reinhardt

Belleville

Album : Intégrale Django Reinhardt vol.13/1946-1947 / Echoes of France

Django Reinhardt

Ride, red, ride

Album : Intégrale Django Reinhardt vol.13/1946-1947 / Echoes of France

Django Reinhardt

Flèche d or

Album : Manoir de ses rêves / CD 20 (1951-1953)

Coleman Hawkins

Honeysuckle rose

Album : The Hawk in Europe

Coleman Hawkins

Stardust

Album : The Hawk in Europe

Django Reinhardt

Insensiblement

Album : Manoir de ses rêves / CD 20 (1951-1953)

Django Reinhardt

Manoir de mes rêves

Album : Manoir de ses rêves / CD 20 (1951-1953)

Django Reinhardt

Anything goes

Album : Plays the music of Cole Porter & Jerome Kern