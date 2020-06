Cocktail de cordes pincées, de Tom Jobim à Lou Harrison en passant par Gesualdo

Les cordes nous font rêver depuis toujours, nous incitent à remonter le temps aux frontières de l'imaginaire et de la rigueur !

Générique :

Albeniz (1860-1909)

Cadiz

Rafael Anda, guitare

Mandala MAN 5030

Programme

Cole Porter

I concentrate on you

Frank Sinatra, voix

Antonio Carlos Jobim, guitare

Bill Miller, piano

Ralph Pena, basse

Israel Baker, concert master

Colin Bailey, batterie

Claus Ogerman, arrangeur

Verve B0003150-2

Antonio Carlos Jobim

Derradeira primavera

Django

Charlie Byrd, guitare

Washington Guitare Quartet

CONCORD JAZZ CCD 42014

J. Schonberger / R. Coburn

Whispering

Oscar Aleman, guitare

COLUMBIA 5176512

E. Ory

Savoy Blues

Johnny St. Cyré (guitare)

Lonnie Johnson (guitare 12 cordes)

avec Louis Armstrong et son Hot Five

COLUMBIA 5176512

Lou HarrisonBeverly's troubadour piece, pour harpe et percussions

Duo Avakolite :

Patrizia Boniolo (harpe) Guido Facchin (Percussions)

Stradivarius STR37123

Lou Harrison / Guido Facchin & Patrizia Facchin, arrangement

Serenade - arrangement pour harpe et percussions

Serenade pour harpe et percussions : Usul . Little homage to Sinan

Duo Avalokite

Album : The Planets

Stradivarius STR37123

Carlo Gesualdo

Canzon del principe con le fioriture

Margret Koll, harpe

Luca Pianca, luth

PASSACAILLE 958

Retrouvez Sébastien Linarès sur les réseaux sociaux ► Guitare, guitares